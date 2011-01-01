

Марк Маркез почивает на лаврах и ожидает домашней гонки, ради торжественной инаугурации. А что же с утешительными призами? За два этапа до окончания сезона ситуация с вице-чемпионством почти не вызывает сомнений - с большой вероятностью оно достанется Доктору. Преимущество Росси над Лоренцо составляет вполне комфортные 24 очка, хотя, конечно, ему больше не стоит падать. А вот с Лоренцо всё не так однозначно. Да, он обходит Виньялеса на 11 очков в турнирной таблице, но эту разницу реально преодолеть при особом энтузиазме, которого Виньялесу не занимать. Остальные участники премьер-лиги уже могут не переживать. Последняя битва, по сути, остаётся за бронзу чемпионата. Сможет ли Маверик? Хочется верить, что сможет!