Никита Калинин - всё только начинается
Надежда на то, что следующий сезон Никита также сможет провести в падоке Red Bull Rookies не покидала гоночную династию до последнего, но, увы, ряд обстоятелств оказался непреодолимым. Тем не менее, полученный опыт, как отмечает наш спортсмен, удалось преумножить и теперь, основная цель - дальнейшее участие в соревнованиях мирового масштаба.
Поставили перед собой цель, попасть в новый класс чемпионата мира под названием World SuperSport300, который будет проводится с 2017 года при чемпионате WSBK. Для этого нам необходимо дособрать спонсорский пакет.
Также без нашего участия не останутся такие классы национального чемпионата как SSP600, SSP300 и Supermoto OPEN" - сказал Никита Калинин.