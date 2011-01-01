Надежда на то, что следующий сезон Никита также сможет провести в падоке Red Bull Rookies не покидала гоночную династию до последнего, но, увы, ряд обстоятелств оказался непреодолимым. Тем не менее, полученный опыт, как отмечает наш спортсмен, удалось преумножить и теперь, основная цель - дальнейшее участие в соревнованиях мирового масштаба.



"Мы хорошо отработали второй год РБР. Несмотря на то, что общий уровень чемпионата заметно подрос, мне удалось значительно улучшить свои результаты и даже несколько раз побывать в десятке лидеров. Также отставание от лидера, на некоторых трассах, сократилось до 1 секунды. Это говорит о том, что по уровню пилотирования я перешёл на более высокую ступень.

Поставили перед собой цель, попасть в новый класс чемпионата мира под названием World SuperSport300, который будет проводится с 2017 года при чемпионате WSBK. Для этого нам необходимо дособрать спонсорский пакет.

Также без нашего участия не останутся такие классы национального чемпионата как SSP600, SSP300 и Supermoto OPEN" - сказал Никита Калинин.





