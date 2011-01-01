

Четыре года – серьезный срок для спортивного чемпионата, ведь за это время может произойти как полная деградация, так и настоящий прорыв. Что же произошло с украинским ШКМГ за это время? Это первая статья из цикла «Как это было?», в котором мы вспомним все аспекты гоночного мира Украины. 2013.



После печального для кольца 2012 года, когда чемпионат состоял из двух этапов, сезон 2013 из шести полных этапов был уже победой для всех - участников, организаторов и фанатов. В основных классах ключевые личности остались прежними. В Superbike борьба Евгения Писарева (SP-Moto) и Сергея Сидорова ( Arda-Moto) была одним из бриллиантов сезона. После четырех этапов каждый из пилотов имел по две победы в запасе, но для Сидорова борьба за титул драматически завершилась на пятом этапе, - падение и перелом ключицы отправили донецкого пилота в больницу. Класс Supersport остро испытал недостаток кадров. Стабильно в гонку выезжало всего четыре пилота и сильнейшим из них стал Константин Писарев (SP-Moto). В сухую выигранные шесть этапов, позволили Косте отметить ему внеочередное чемпионство. “Младшие” классы были урожайны на новичков и именно в том году фанаты впервые увидели Илью Михальчика в чемпионате. Юный пилот отметился блестящим результатом, проявив себя в двух классах Supersport и Superstock 600. В Superstock киевлянин завершил сезон вторым. Титул в 600-кубовом классе достался пилоту SP-Moto Ивану Пономарчуку. В старшем литровом Superstock борьба точилась между днепропетровцем Дмитрием Каплуном и белоцерковцем Валерием Креницким. Звание чемпиона досталось Креницкому. За пределы Чайки чемпионат не вышел, но это не помешало сезону стать ярким и неповторимым. 2014.



В 2014 чемпионат перешел на новый уровень. Ряд обновлений принес некоторый сумбур, но это, безусловно, пошло на пользу чемпионату. Первый этап прошел на полтавском картодроме “Лтава”. Новый трек стал вызовом для киевских и возможностью проявить себя для местных пилотов. Именно в этот уик-энд в чемпионате дебютировал харьковчанин Стас Боцман. Две победы в Superstock и Superbike стали отправной точкой блестящего сезона для Стаса. Именно он смог, параллельно выступая в двух классах, быть непобедимым в STK и составить конкуренцию сильнейшим в классе SBK. В Superstock 600 разыгралась настоящая драма: в перерыве между этапами травму получил лидер зачета Александр Анин (SP-Moto), поставив под угрозу свой титул, и в борьбу включился Владислав Бойко. Несмотря на возвращение Анина уже на четвертом этапе он так и не смог вернуть упущенное преимущество и титул отправился к Бойко. И если в Полтаве в “Дебюте” ехали всего четыре человека, на втором этапе в Киеве их стало уже восемнадцать, а на третьем – двадцать три. С возвращением чемпионата на Чайку масла в огонь подлило то, что на киевском треке столкнулись "ветераны" и талантливые новички, которым покорилась Полтава. Итоговое сезонное золото в классе получил Нитеш Пал. Будучи одним из самых сильных новичков года свой титул он получил с отрывом в 11 очков от Артура Подлужного. В Женском зачете победу отпраздновала Мария Богатырева. Финальный этап чемпионата Украины ШКМГ для некоторых пилотов стал действительно знаковым. Ведь, если владельцы титулов в трех классах были уже определенны, то в Supersport между Александром Мацоцким и Константином Писаревым разница составляла пять очков. Чемпионами сезона 2014 стали: Евгений Писарев (SBK), Константин Писарев (SSP), Стас Боцман (STK1000), Влад Бойко (STK600), Мария Богатырева (Женский). В следующей части статьи мы вспомним как прошли сезоны 2015-2016 и как изменилась организационная сторона украинского чемпионата. Не переключайтесь ;) Подготовила Анна Белкина

Фото Александр Лисовский