

Шеф-механик Валентино Росси Силвано Галбусера говорит, что пилот Yamaha в гораздо лучшей форме, чем он был до начала прошлого сезона и полностью сконцентрирован на титуле. Да, вся команда понимает насколько это не простая работа. Силвано Галбусера: “Я вижу, что он готов и мотивирован к борьбе. В 2016 он был занят “войной” с Марком Маркесом, на тестах он смог расслабиться, но все равно был не в той форме, в какой обычно он бывал в начале сезона. Он знал, что ему нужно быть аккуратным, что каждый маленький инцидент с Маркесом будет рассматриваться под лупой. Он старался не допустить ничего. Сейчас он возвращается с одной целью - победить всех. Это сложная задача, наш сезон будет очень непростым".