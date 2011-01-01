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Галбусера:"Росси готов бороться за титул..."


Шеф-механик Валентино Росси Силвано Галбусера говорит, что пилот Yamaha в гораздо лучшей форме, чем он был до начала прошлого сезона и полностью сконцентрирован на титуле. Да, вся команда понимает насколько это не простая работа.

Силвано Галбусера:

“Я вижу, что он готов и мотивирован к борьбе.  В 2016 он был занят “войной” с Марком Маркесом, на тестах он смог расслабиться, но все равно был не в той форме, в какой обычно он бывал в начале сезона. Он знал, что ему нужно быть аккуратным, что каждый маленький инцидент с Маркесом будет рассматриваться под лупой. Он старался не допустить ничего. Сейчас он возвращается с одной целью  - победить всех. Это сложная задача, наш сезон будет очень непростым".

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