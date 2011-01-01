Меландри:"Игры в кошки-мышки тоже могут быть опасными..."
Вернувшийся в WorldSBK Марко Меландри считает, что правила для воскресной гонки можно было бы изменить еще больше перевернув топ-9.
Марко Меландри:
“Я считаю, что топ-9 нужно полностью перевернуть вверх тормашками. Смещая только топ-3, возможен риск того, что гонка станет еще более скучной. Ведь если у пилота с четвертого места есть хороший темп то он просто уедет от всех. Игры в кошки-мышки тоже могут быть опасными”.
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