Вернувшийся в WorldSBK Марко Меландри считает, что правила для воскресной гонки можно было бы изменить еще больше перевернув топ-9.

Марко Меландри:

“Я считаю, что топ-9 нужно полностью перевернуть вверх тормашками. Смещая только топ-3, возможен риск того, что гонка станет еще более скучной. Ведь если у пилота с четвертого места есть хороший темп то он просто уедет от всех. Игры в кошки-мышки тоже могут быть опасными”.