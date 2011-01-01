Экс-чемпион MotoGP Кейси Стоунер проведет свои первые тесты с Ducati в этом году в Сепанге через несколько недель . Главной целью этих тестов будет поиск альтернативы “крыльям” на передней части обтекателей.

Крылья запретили в начале этого сезона. Это было не самой приятной новостью для итальянской команды.

Давиде Тардоцци считает, что даже те пилоты, которые назвали “крылья” бесполезными теперь понимают, насколько мотоцикл нестабилен без них на торможении. На тестах Стоунер и Микеле Пирро будут работать с новыми обтекателями, имеющими не такие заметные аэродинамические свойства.

Ни одна из команд MotoGP не сможет менять обтекатели по ходу сезона, так как максимально допустимое количество вариантов - два. И оба они должны быть утверждены техническим боссом серии Дэнни Элдриджем перед стартом гонки в Лозаиле. Ducati уже продумало первый и будет работать над вторым.

bikesportnews.com