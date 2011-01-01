MotoGP
Главная / World / MotoGP

Хунгароринг вернется в календарь?


Директор венгерского Хунгароринга Зсолт Гулай надеется, что в ближайшем времени трек вновь будет принимать этап MotoGP. Трек исчез из календаря мировой серии в 1992 году.

Говоря о ремонте, который ожидает Хунгароринг, для получения омологации FIM, Гулай считает, что возвращение легендарного трека может произойти уже в 2018.

Зсолт Гулай

"Во время ремонта мы будем вести переговоры с FIM о получении права на проведение гонок MotoGP. Мы хотим превратить Хунгароринг в трек подходящий для мотогонок, для этого нам нужно обновить некоторые повороты и зоны безопасности. Что бы провести MotoGP мы должны работать вместе с венгерским правительством. Надеюсь они станут на нашу сторону".

Хотя, все может быть гораздо сложнее, ведь календарь MotoGP и так достаточно плотно заполнен. Имея уже 18 этапов, в 2018 их станет на еще один этап больше, ведь Финляндия получит один из этапов.  

Так же на организаторов возлагается определенное давление о выведении серии на рынок Азии, где главными кандидатами на место в календаре являются Тайланд и Индонезия.

 

motorcyclenews.com

Комментарии читателей
(0)
Страницы: Все
Логин:  Пароль:  Запомнить
Регистрация...

Наши партнеры



2009-2011 © Motosport.UA
Все права на материалы, находящиеся на сайте www.motosport.ua, охраняются в соответствии с законодательством Украины
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на Motosport.UA обязательна.
Создание сайта веб-студия Legkosite © 2011