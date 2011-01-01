Директор венгерского Хунгароринга Зсолт Гулай надеется, что в ближайшем времени трек вновь будет принимать этап MotoGP. Трек исчез из календаря мировой серии в 1992 году.

Говоря о ремонте, который ожидает Хунгароринг, для получения омологации FIM, Гулай считает, что возвращение легендарного трека может произойти уже в 2018.

Зсолт Гулай

"Во время ремонта мы будем вести переговоры с FIM о получении права на проведение гонок MotoGP. Мы хотим превратить Хунгароринг в трек подходящий для мотогонок, для этого нам нужно обновить некоторые повороты и зоны безопасности. Что бы провести MotoGP мы должны работать вместе с венгерским правительством. Надеюсь они станут на нашу сторону".

Хотя, все может быть гораздо сложнее, ведь календарь MotoGP и так достаточно плотно заполнен. Имея уже 18 этапов, в 2018 их станет на еще один этап больше, ведь Финляндия получит один из этапов.

Так же на организаторов возлагается определенное давление о выведении серии на рынок Азии, где главными кандидатами на место в календаре являются Тайланд и Индонезия.

motorcyclenews.com