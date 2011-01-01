Экс-напарники Хорхе Лоренцо и Валентино Росси поделились с журналистами, что надеются улучшить свои отношенияпосле того как испанец покинул Yamaha.

Лоренцо признал, что между ними всегда было определенное напряжение, но новые обстоятельства должны позитивно повлиять на отношения двух чемпионов.

Хорхе Лоренцо:

“Всегда, когда у вас два петуха на одной ферме - это очень сложно, но что есть, то есть. То же самое было у Repsol с Кривиллем и Дуэном или в Формуле 1 с Сенной и Простом. Это очень сложно, ведь ты должен победить парня на таком же мотоцикле или машине.

Сложно дружить с гонщиком, которого хочешь уничтожить. Сейчас мы с Росси будем все еще в одном чемпионате, но на разных мотоциклах - а это большая разница”.

Итальянец согласился со словами бывшего напарника, признав что расходятся они друзьями.

Валентино Росси:

“В конце прошлого года мы были не в самых лучших отношениях, но мы вместе уже очень давно. В Валенсии он подошел и сказал много приятного о наших отношениях и это был хороший момент. Я рад, что все закончилось на позитивной ноте”.

motorcyclenews.com