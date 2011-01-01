Rally Raid



На старте второй недели Дакара 2017, КТМ по прежнему удается сохранять лидерство, но Yamaha, Honda и даже Hero с Sherco ведут охоту на пилотов австрийского бренда. Главным соперником лидера зачета Сэма Сандерленда(КТМ), является Пабло Куинтанилья(Husqvarna). Возможная победа чилийца лишит КТМ шестнадцатой победы подряд, но будет не так критична, как триумф одного из японских соперников. Эдриан Ван Бевэрен(Yamaha) всего в 16 минутах от лидера. Менеджер его команды, Александр Ковальски, считает, что у них есть потенциальные возможности обогнать КТМ. Александр Ковальски: "Навигация всегда была важной частью Дакара, но в этом году она стала ключевой. Если пилот потеряет ориентацию на маршруте, то потратит гораздо больше времени чтобы вернуться на него. Именно поэтому мы усилено работали с нашими пилотами концентрируя их внимание на навигации. Это ключ к успеху. Наша цель - максимально высокие позиции для всех наших гонщиков. Только так мы сможем бороться и привести Yamaha на верхние строчки зачета". Даже Honda пока не сдается, хотя их лучший пилот находится в катастрофических +1.08 часах от лидера. Неудачи первой недели (пенальти за дозаправку проведенную не вовремя, ошибки в навигации) оставили команду не в лучшей форме. Роберто Боассо, менеджер команды: "У нас была хорошая первая неделя. Да, я признаю, что мы ошиблись с дозаправкой на пятом СУ и получили за это пенальти. Все наши пилоты в отличной форме и командный дух не сломлен. Я очень горжусь командой. Мы будем бороться до конца! Пока мы не в Буэнос Айресе ничего не решено!" Индийский мотогигант Hero, объединившийся с немецкой командой Speedbrain, также неожиданно сильно проявил себя на Дакаре 2017. Хоаким Родригез находясь на одиннадцатой позиции остается в 1.10 ч. от лидера. Маркус Браунспергер, Hero: "Мы очень горды тем, чего достигла команда и пилоты за свой первый выезд на Дакар. Мотоциклы работают просто отлично, пилоты блестяще делают свою работу добираясь до бивуака каждый день. Мы не давим на них. Сейчас мы на отличной позиции и уверены, что вторая неделя пройдет для нас еще лучше". Французско-испанский производитель Sherco на Дакаре 2017 представлен небольшой, но серьезно настроенной командой. Давид Кастио, менеджер команды: "Мы очень довольны результатами наших пилотов. Победа на СУ и четвертое место Хуана Педроро Гарсии - невероятные достижения. У нас небольшая команда, но все справляются со своей работой и атмосфера в команде отличная. Мы готовы бороться на второй неделе и постараемся выиграть еще одно СУ. Хуан все еще может быть в топ-15 общего зачета, Эдриан Метж должен попасть в топ-20"