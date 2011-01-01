

Новичок КТМ Пол Эспаргаро говорит, что он уже вдохновлен и настроен на борьбу в сезоне 2017. Испанец остался доволен первым выездом на австрийском мотоцикле на последних тестах в Валенсии. Пол Эспаргаро: " Я научился многим вещам, как на мотоцикле, так и вне его и мне кажется, что все это пригодится в работе с КТМ. Но я все еще молод и мне есть к чему стремиться. Я надеюсь, что смогу познавать что то новое до конца своей карьеры. У КТМ очень много идей и планов. Где бы они ни были, они всегда побеждают. Они уверены в своем потенциале, но это все еще очень молодой проект. Нам нужен опыт. Но я очень позитивно настроен. Нам очень нужно включиться в работу уже с первой гонки и улучшать свои результаты до последней. Мы здесь для того, что бы показать - КТМ это может. Мы используем другие передние вилки, такие не использует ни одна другая команда. Пока что, я не уверен, преимущество это или проблема. В любом случае мы готовы бороться до последнего!" motorcyclenews.com