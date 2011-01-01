Кэн Рокцен начал сезон AMA Supercross на мажорной ноте, став победителем воскресной гонки в Анахейме.

Немец доминировал весь уик-енд и просто лишил всех возможных шансов своих соперников из КТМ , действующего чемпиона Райана Данжи и француза Марвина Маскуина.





Рокцен явно продемонстрировал свои намерения "показать кто тут самый сильный" уже на пресс-конференции в четверг, где появился в деловом костюме, а не традиционной командной футболке.





Кен Рокцен:





"Как я и говорил всю неделю, я более сконцентрирован в этом сезоне и готов к борьбе. Мне понравилось здесь, но нам нельзя расслабляться и мы должны бороться до конца".

Сезон AMA Supercross продолжится уже на следующей неделе, когда гонщики переместятся в Сан Диего.

motorcyclenews.com