Для Triumph 2018 станет новой главой в истории. Английский бренд станет уникальным поставщиком двигателей для чемпионата Moto2.

Triumph заменит Honda с их 600-кубовыми двигателями на обновленный 750сс двигатель, который представлен на нейкиде Street Triple.

До этого момента Moto2 испытывал некоторый кризис в развитии своих двигателей. В невыгодном положении на рынке гражданских мотоциклов оказался 4-х цилиндровый 600-кубовый класс . Ведь CBR600RR сейчас даже не может продаваться в Европе, так как Honda не обновила свой флагман до стандартов Euro4. У Kawasaki и Suzuki та же ситуация. Yamaha, запускающая в этом году обновленную R6, может стать лидером сегмента.

Контракт в Moto2 - невероятный успех для Triumph и настоящий шок для общественности. Ведь ожидалось, что фирма прекратит производство своего спортбайка Daytona 675, а внимание компании переключится на "ретро-классики" и туристические мотоциклы. Фирма, которая совсем недавно представила свой новый Боббер, вряд ли была первой кандидатурой для производства 750-кубового 160-сильного скримера, который оживит новое поколение "инопланетных" прототипов Moto2.

С другой стороны - двигателей нужно не так уж много и это скорее задача для такого небольшого производителя, как Triumph, чем для гиганта вроде Hondа.