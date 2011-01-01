Ten Kate Racing наконец получили свои Honda CBR1000RR SP2, на которых Штефан Брадль и Ники Хейден будут выступать в сезоне 2017.

Команда ожидала прибытия мотоциклов еще в Рождество, но получила их лишь на этой неделе. Учитывая, что первые тесты 2017 года пройдут в Испании менее, чем через две недели, команде придется серьезно поработать, что бы превратить стандартные Fireblade SP2 в мотоциклы уровня WSBK.

И пока команда творит чудеса с мотоциклами, Ники Хейден признается, что уверен в том, что новые мотоциклы будут конкурентными уже c первого этапа.

Ники Хейден:

“Я надеялся, что команда получит мотоциклы до рождества и у ребят будет больше времени поработать с ними, но получилось не так, как хотелось бы. Ten Kate отлично поработали с предыдущей версией мотоцикла в прошлом году. Я верю в то, что и новый мотоцикл они смогут довести до его пика. Жаль, что они настолько ограничены во времени”.

motorcyclenews.com