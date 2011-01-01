В сезоне 2017 Repsol Honda будут использовать выхлопы SC-Project вместо привычных Termignoni. SC-Project уже имели опыт работы с HRC в 2016, поставляя выхлопы для сателлитной команды Marc VDS и Жоана Зарко в Ajo Motorsport в Moto2.

Тетсухиро Кувата, новый директор HRC говорит, что опыт предыдущего сотрудничества стал решающим при подписании контракта.

«Мы рады, что SC-Project стали нашими официальными поставщиками выхлопных систем. SC-Project имеет огромный опыт работы в гоночных сериях по всему миру и я уверен, что это будет успешное сотрудничество, которое принесет нам всем отличные результаты».

по материалам: motorcyclenews.com