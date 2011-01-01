Repsol Honda завершили сотрудничество с Termignoni
В сезоне 2017 Repsol Honda будут использовать выхлопы SC-Project вместо привычных Termignoni.
Тетсухиро Кувата, новый директор HRC говорит, что опыт предыдущего сотрудничества стал решающим при подписании контракта.
«Мы рады, что SC-Project стали нашими официальными поставщиками выхлопных систем. SC-Project имеет огромный опыт работы в гоночных сериях по всему миру и я уверен, что это будет успешное сотрудничество, которое принесет нам всем отличные результаты».
по материалам: motorcyclenews.com
Комментарии читателей
(0)
Страницы: Все