Экс-чемпион британского супербайка Джош Брукс совершит шокирующее возвращение в серию в сезоне 2017. Австралиец подписал контракт с Hire TAG Yamaha. Решение было принято после неудачного сезона в мировом супербайке с командой Milwaukee BMW. Несмотря на сильную связь Брукса и команды SMR в Англии, на мировой арене они не смогли найти общий язык.

Джош Брукс:

«Я очень рад получить контракт в Британском Супербайке. Мне очень хотелось ездить в мировом чемпионате, но выступать в нем не имея возможности показать достойных результатов не хочу. Я чувствую себя лучше там, где могу бороться хотя бы за топ-5.

Я возвращаюсь не для того, что бы поставить какие-то рекорды. Самое лучшее в BSB то, что тут могут побеждать не только топовые команды. Мы много раз видели, как частные команды с молодыми пилотами поднимаются на подиум и я чувствую, что с Anvil Hire Yamaha я смогу делать это каждый уик-енд. Надеюсь, мы сможем бороться за титул».

по материалам motorcyclenews.com