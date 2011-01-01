MV Agusta и Леону Камье нужно вновь «изобрести колесо», с началом тестов WorldSBK вступит в силу новый технический регламент, по которому мотоцикл должен использовать все четыре цилиндра, вместо того чтобы использовать какие-то из них попеременно. По новым правилам, которые вступят в силу в этом сезоне, мотоциклы должны использовать омологированные на своих дорожных версиях дроссельные заслонки, поэтому Камье, Рею и Сайксу, а также некоторым другим пилотам Kawasaki придётся менять свой стиль управления и компенсировать это стратегиями в настройках электроники.

Леон Камье: «В целом, теперь нам нужно использовать все четыре цилиндра в каждой точке поворота. Прежде, при первом прикосновении к газу мы использовали два из них и получали 500 кубовый байк, а в конце, когда поднимали мотоцикл из поворота – мы подключали оставшиеся два и добавляли мотоциклу дополнительную мощность, когда положение байка и резина были готовы к полной нагрузке.

Использование всех четырех цилиндров делает мотоцикл более сложным для нас. Теперь мы должны компенсировать отсутствие плавности в повороте, по-другому настраивая электронику, урезая достаточный объем мощности на выходе, но в данный момент мы не смогли собрать все это вместе. Я думаю нам полностью нужно изменить работу электроники, что бы вернуть плавность, а это очень непросто».

по материалам bikesportnews.com