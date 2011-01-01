Tourist Trophy

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Ten Kate CBR1000RR получит второй шанс


В гонке Superbike TT 2017 Ли Джонстон выступит на  Honda CBR1000RR 2016 года, принадлежавшей Ники Хейдену.  27-летний пилот выступит на мотоцикле, подготовленном Ten Kate.

Ли Джонстон:

«Я хочу вновь бороться с лидерами, побеждать, и я думаю, что этот мотоцикл поможет мне в этом».

Прошлый сезон был  для него испорчен травмами ноги, после аварии на Scarborough Spring Cup, а когда его команда East Coast Racing завершила участие в гонках ирландец и вовсе остался без контракта на 2017.

 

 по материалам motorcyclenews.com

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