Tourist Trophy

В гонке Superbike TT 2017 Ли Джонстон выступит на Honda CBR1000RR 2016 года, принадлежавшей Ники Хейдену. 27-летний пилот выступит на мотоцикле, подготовленном Ten Kate.

Ли Джонстон:

«Я хочу вновь бороться с лидерами, побеждать, и я думаю, что этот мотоцикл поможет мне в этом».

Прошлый сезон был для него испорчен травмами ноги, после аварии на Scarborough Spring Cup, а когда его команда East Coast Racing завершила участие в гонках ирландец и вовсе остался без контракта на 2017.

по материалам motorcyclenews.com