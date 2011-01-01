Tourist Trophy

Ten Kate CBR1000RR получит второй шанс
В гонке Superbike TT 2017 Ли Джонстон выступит на Honda CBR1000RR 2016 года, принадлежавшей Ники Хейдену. 27-летний пилот выступит на мотоцикле, подготовленном Ten Kate.
Ли Джонстон:
«Я хочу вновь бороться с лидерами, побеждать, и я думаю, что этот мотоцикл поможет мне в этом».
Прошлый сезон был для него испорчен травмами ноги, после аварии на Scarborough Spring Cup, а когда его команда East Coast Racing завершила участие в гонках ирландец и вовсе остался без контракта на 2017.
по материалам motorcyclenews.com
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