Сезон 2017 будет захватывающим для Хорхе Лоренцо. После девяти лет и трех титулов с Yamaha он изменит бренд. Теперь он рассказал о преимуществах нового вызова с Ducati.

Поклонников MotoGP ожидают некоторые любопытные перестановки в списке топовых гонщиков. Маверик Виньялес отправился в Yamaha, Андреа Йанноне в Suzuki, Алеиш Эспаргаро осваивает Aprilia, а Хорхе Лоренцо будет работать с Ducati.



В своем первом тесте с Ducati в Валенсии Лоренцо был в 0,769 сек от лучшего времени его преемника в Yamaha Маверика Виньялеса.

"Я счастлив и очень мотивирован на этот новый вызов. Я провел много лет с Yamaha и достиг невероятных результатов, которыми я очень горжусь.

Но есть и обратная сторона. Мало-помалу вы теряете задор, который вам может вернуть новая команда, новые люди и новый мотоцикл. Я очень рад. Нам еще нужно работать с этим мотоциклом, чтобы достичь наших конечных целей. Вновь стать чемпионами мира».

по материалам speedweek.de