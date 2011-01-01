Лоренцо:"Мало-помалу вы теряете задор..."
Сезон 2017 будет захватывающим для Хорхе Лоренцо. После девяти лет и трех титулов с Yamaha он изменит бренд. Теперь он рассказал о преимуществах нового вызова с Ducati.
В своем первом тесте с Ducati в Валенсии Лоренцо был в 0,769 сек от лучшего времени его преемника в Yamaha Маверика Виньялеса.
"Я счастлив и очень мотивирован на этот новый вызов. Я провел много лет с Yamaha и достиг невероятных результатов, которыми я очень горжусь.
по материалам speedweek.de