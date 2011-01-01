В Triumph отрицают новость о назначении английской фирмы единым поставщиком двигателей Moto2 с 2018 года.

После завершения 250-кубового класса Moto2 использовали двигатели Honda CBR600. Honda имела мало прямого влияния на ситуацию. Постройкой и технической поддержкой двигателей занимается компания ExternPro, базирующаяся в Арагоне.

Немного усиленные двигатели Honda служили верой и правдой с самого начала истории «среднего» класса. Но в 2015 стало известно, что боссы серии ведут переговоры с «другими потенциальными кандидатами». Слухи ходили вплоть до прошлого года, когда некоторые источники сообщали, что FIM и Dorna надеются привлечь производителя прежде не выступавшего в GP.

Такое изменение не только позволит войти на рынок новому бренду, но и взбодрит производителей шасси. Kalex выиграл все гонки прошлого сезона, но ожидается, что KTM и Suter смогут составить им конкуренцию в 2017.

Сообщается, что Triumph уже согласился подписать контракт. А это значит, что мотоциклы класса Moto2 станут немного мощнее, ведь двигатель, представленный англичанами, будет базироваться на 765 кубовом Street Triple.

Представитель Triumph Стив Сарджент так прокомментировал ситуацию:

«Ни один большой бренд не обходится без сплетен. Политика нашей компании запрещает нам подтверждать любые сплетни или слухи, связанные с тем или иным информационным поводом».

по материалам crash.net