BSB: Брайдвелл подписал контракт с Team WD40
Томми Брайдвелл подписал контракт с Team WD40, с которыми будет выступать в сезоне 2017 на новом Kawasaki ZX-10RR.
Ожидалось, что Брайдвелл останется с Halsall Racing, но когда владелец команды решил свернуть программу в британском супербайке – остался без места. И хотя для него и рассматривалась возможность остаться с Suzuki в новой команде Bennetts, но британец решил перебраться в Team WD40, где будет единственным пилотом.
Томми Брайдвелл:
«Для меня это новый вызов, шанс попробовать себя. Я чувствую, что готов, я свеж и восстановлен. Я хочу бороться за топ-3 в этом сезоне. Я мотивирован, сейчас я тренируюсь шесть дней в неделю.
По материалам: motorcyclenews.com