

Томми Брайдвелл подписал контракт с Team WD40, с которыми будет выступать в сезоне 2017 на новом Kawasaki ZX-10RR.

Ожидалось, что Брайдвелл останется с Halsall Racing, но когда владелец команды решил свернуть программу в британском супербайке – остался без места. И хотя для него и рассматривалась возможность остаться с Suzuki в новой команде Bennetts, но британец решил перебраться в Team WD40, где будет единственным пилотом.

Томми Брайдвелл:

«Для меня это новый вызов, шанс попробовать себя. Я чувствую, что готов, я свеж и восстановлен. Я хочу бороться за топ-3 в этом сезоне. Я мотивирован, сейчас я тренируюсь шесть дней в неделю.

Мне нравится то как меня приняла команда, дружеская позитивная атмосфера – то, что мне нужно. Так же было с командой Мартина в прошлом году, он был больше другом, чем начальником. Очень жаль, что они решили свернуть программу. У меня было три варианта, и я решил, что WD40 самый удачный».

По материалам: motorcyclenews.com