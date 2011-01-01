

В украинском ШКМГ фамилия Писарев известна всем. Младший брат — Константин, каждый год поражает зрителей своими талантами в классе Supersport, а старший — Евгений отметился еще и блестящими способностями менеджера. В 2016 он привел свою команду к юбилейному десятому титулу. Ожидал ли ты, что станешь чемпионом в этом году? Е.П: Работа над ошибками началась уже на следующий день после финальной гонки сезона. Уже тогда я хотел вернуть свой титул, потерянный из за собственной нелепой ошибки за 50 метров до финиша. Обидно было проигрывать таким образом, когда в дождевой гонке догнав из глубины пелетона лидера,обогнав его на последнем круге, сделать отрыв на 6-7 корпусов и ошибиться в последнем повороте...Но это уже история.



Мы проделали невероятный объем работы для того, чтобы вернуть себе мой личный и командный чемпионский титул. Был ряд обстоятельств, которые усложнили мне задачу в этом сезоне. К первому этапу в Полтаве мы подошли гораздо более подготовленными, чем наши конкуренты, в сухой квалификации мы закрепили свои позиции лидера, но дождевая гонка смешала все карты и получилось так, как получилось. Гонку я не выиграл, хотя по сухому я был быстрее соперников. Походу сезона были и взлеты и падения, но я никогда не опускал руки. Даже когда я проигрывал какую то из гонок - это просто заставляло искать причину проигрыша и работать над её устранением. Оправдало ли себя расширение состава команды в этом сезоне? В следующем сезоне SP-Moto вновь будет выступать в таком же составе? Е.П: В плане медиа отдачи - да, у нас был серьезный медиа повод, ведь в нашей команде была самая сильная девушка в "Женском" классе Дарья Разумова, которой мы обеспечили поддержку и привели ее к чемпионскому титулу, который она завоевала досрочно. Но если говорить с точки зрения командного бюджета, то конечно же это дополнительные расходы, которые не очень уместны в нынешней непростой ситуации в спорте. Я считаю, что чемпионат Украины в нынешнем формате обходится слишком дорого. В закрытом парке циркулируют слухи о появлении 300-кубового класса, что ты об этом думаешь? Е.П: Да, этот класс будет. Шоссейно-кольцевая комиссия приняла такое решение. Чемпионат идет в ногу с мировыми тенденциями, ведь в этом году такой класс появится в мировых гонках и многие производители выпускают технику в этом сегменте. Глупо было бы не дать возможность использовать эту технику в гонках. Поэтому этот класс будет.



В прошлом году у тебя было много стычек с конкурентами, как на треке так и в закрытом парке, как это повлияло на психологическую составляющую?



Е.П: На меня не влияет. Я делаю свое дело, иду к поставленым целям, а если мои победы не входят в чьи то планы - это их проблемы. В 2015 ты впервые сел на Kawasaki, сейчас ты уже отметил первый титул с ним, что ты можешь рассказать о своем мотоцикле?



Е.П: Со второго сезона я нашел с ним общий язык и даже смог ускориться практически на секунду по сравнению с моим прошлогодним результатом. Доволен тем, что начал понимать этот мотоцикл и знаю его достаточно детально. Безусловно, можно еще лучше. Мы работаем над этим. Ты выступаешь в классе SBK уже не первый год, сейчас большинство соперников существенно младше тебя, осложняет ли это ситуацию в классе?

Е.П: Точнее десятый...[смеется]. Последний раз я ездил на мотоцикле другого класса в 2006 году. Естественно законы природы никто не отменял и довольно не просто в 41 год становиться чемпионом страны в самом мощном классе. Конечно, физическая подготовка должна быть на соответствующем уровне. Молодым и в правду легче, они могут себе позволить не отдаваться тренировкам на все 100%. После тридцати такого себе позволить уже нельзя, тебе нужно гораздо больше работать над собой. Самый сложный и самый простой этапы сезона 2016 для тебя?

Е.П: В психологическом плане... самое большое напряжение было перед этапом в Каменском. Потому что я понимал, что после двух первых этапов, которые прошли не так, как я хотел бы, мне нужно было показать максимально высокий результат, отыграть как можно больше очков. Мне нужно было создать задел от ближайших конкурентов, поэтому психологически я настраивался быть на голову выше. Можно сказать, это был самый странный этап.



Я понимал, что мне нужно выиграть здесь и выиграть с запасом и я был уверен, что смогу это сделать. А когда за неделю до этапа [на "Кубке Бобылева"] мой главный конкурент Костя Денисов получил травму, то с одной стороны психологическая нагрузка ослабла. Гонка показала, что в моем классе все сводится не только к соперничеству двух человек. Есть еще другие достойные ребята, которые на новой для всех трассе могут показать себя с неожиданной стороны. Поэтому расслабится не получилось даже в отсутствии моего основного соперника.



Интересная гонка, интересный заезд с другими соперниками. Пожалуй, это был самый необычный этап. Перед ним была определенная психологическая нагрузка, а сама гонка прошла далеко не так, как я ожидал,но в ней я сделал нужный поступок в нужный момент,так как не имел права не привезти из Каменского максимум для итогового сезонного результата Глядя сейчас на сезон 2016, какой совет ты можешь дать новичкам, которые придут в чемпионат в 2017?

Е.П: Пробовать, начинать, участвовать обязательно нужно. Не останавливаться на первой эйфории после полученного результата, который вам будет казаться достаточным для того, что бы где то кому то похвастаться. Не останавливаться на промежуточном результате, конечно же он важен для новичка, но самое интересное начинается потом. Да, это больше связано с увеличением количества тренировок, скрупулезной работой. Нельзя начинать жить гонками за два дня до этапа, нужно жить ими постоянно. В промежутках между этапами нужно тренироваться. Всегда нужно идти дальше.

Я знаю Костя плотно занимается тренерской деятельностью, планируешь ли ты развивать это направление? Е.П: Конечно, "Гоночная Академия SP-Moto" развивается. Из-за поставленной на прошлый сезон цели, очень много времени я уделял своим тренировкам, времени для наших учеников у меня не оставалось. Сейчас, в межсезонье, возможностей гораздо больше, есть группа ребят, с которыми мы работаем в Испании и будем сопровождать их весь сезон, готовя их в Дебют 600/Дебют 1000 Чемпионата Украины. С теми же у которых нет такой возможности, корректируем программу подготовки и занимаемся до весны в Киеве на питбайках.

Чего ты ожидаешь от 2017, как пилот и менеджер команды? Е.П: В сезоне 2016 мы получили наш юбилейный десятый титул. Сейчас у нас в активе девять кольцевых и один Супермото титулы в командном зачете. Наша планка как всегда высока - победа, победа и только победа, независимо от того,кто в данный момент находится в коллективе рядом с нами. Мы стараемся прививать эту психологию всем нашим пилотам, выступающим с командой в разные годы. Кто бы это не был,их всегда объединяло одно - они успешны и рано или поздно становятся чемпионами!

Подготовила: Анна Белкина фото: предоставлены Евгением, mostvideoTV