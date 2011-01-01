Писарев:"Если мои победы не входят в чьи то планы - это их проблемы..."
В украинском ШКМГ фамилия Писарев известна всем. Младший брат — Константин, каждый год поражает зрителей своими талантами в классе Supersport, а старший — Евгений отметился еще и блестящими способностями менеджера. В 2016 он привел свою команду к юбилейному десятому титулу.
Ожидал ли ты, что станешь чемпионом в этом году?
Е.П: Работа над ошибками началась уже на следующий день после финальной гонки сезона. Уже тогда я хотел вернуть свой титул, потерянный из за собственной нелепой ошибки за 50 метров до финиша. Обидно было проигрывать таким образом, когда в дождевой гонке догнав из глубины пелетона лидера,обогнав его на последнем круге, сделать отрыв на 6-7 корпусов и ошибиться в последнем повороте...Но это уже история.
Оправдало ли себя расширение состава команды в этом сезоне? В следующем сезоне SP-Moto вновь будет выступать в таком же составе?
Е.П: В плане медиа отдачи - да, у нас был серьезный медиа повод, ведь в нашей команде была самая сильная девушка в "Женском" классе Дарья Разумова, которой мы обеспечили поддержку и привели ее к чемпионскому титулу, который она завоевала досрочно. Но если говорить с точки зрения командного бюджета, то конечно же это дополнительные расходы, которые не очень уместны в нынешней непростой ситуации в спорте. Я считаю, что чемпионат Украины в нынешнем формате обходится слишком дорого.
В закрытом парке циркулируют слухи о появлении 300-кубового класса, что ты об этом думаешь?
Е.П: Да, этот класс будет. Шоссейно-кольцевая комиссия приняла такое решение. Чемпионат идет в ногу с мировыми тенденциями, ведь в этом году такой класс появится в мировых гонках и многие производители выпускают технику в этом сегменте. Глупо было бы не дать возможность использовать эту технику в гонках. Поэтому этот класс будет.
В 2015 ты впервые сел на Kawasaki, сейчас ты уже отметил первый титул с ним, что ты можешь рассказать о своем мотоцикле?
Ты выступаешь в классе SBK уже не первый год, сейчас большинство соперников существенно младше тебя, осложняет ли это ситуацию в классе?
Самый сложный и самый простой этапы сезона 2016 для тебя?
Глядя сейчас на сезон 2016, какой совет ты можешь дать новичкам, которые придут в чемпионат в 2017?
Е.П: Пробовать, начинать, участвовать обязательно нужно. Не останавливаться на первой эйфории после полученного результата, который вам будет казаться достаточным для того, что бы где то кому то похвастаться. Не останавливаться на промежуточном результате, конечно же он важен для новичка, но самое интересное начинается потом. Да, это больше связано с увеличением количества тренировок, скрупулезной работой. Нельзя начинать жить гонками за два дня до этапа, нужно жить ими постоянно. В промежутках между этапами нужно тренироваться. Всегда нужно идти дальше.
Я знаю Костя плотно занимается тренерской деятельностью, планируешь ли ты развивать это направление?
Е.П: Конечно, "Гоночная Академия SP-Moto" развивается. Из-за поставленной на прошлый сезон цели, очень много времени я уделял своим тренировкам, времени для наших учеников у меня не оставалось. Сейчас, в межсезонье, возможностей гораздо больше, есть группа ребят, с которыми мы работаем в Испании и будем сопровождать их весь сезон, готовя их в Дебют 600/Дебют 1000 Чемпионата Украины. С теми же у которых нет такой возможности, корректируем программу подготовки и занимаемся до весны в Киеве на питбайках.
Чего ты ожидаешь от 2017, как пилот и менеджер команды?
Е.П: В сезоне 2016 мы получили наш юбилейный десятый титул. Сейчас у нас в активе девять кольцевых и один Супермото титулы в командном зачете. Наша планка как всегда высока - победа, победа и только победа, независимо от того,кто в данный момент находится в коллективе рядом с нами. Мы стараемся прививать эту психологию всем нашим пилотам, выступающим с командой в разные годы. Кто бы это не был,их всегда объединяло одно - они успешны и рано или поздно становятся чемпионами!
Подготовила: Анна Белкина
фото: предоставлены Евгением, mostvideoTV