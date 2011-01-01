Dorna представили финальную версию календаря MotoGP сезона 2017.
Сезон 2017:
Этап 1: 26 Марта Катар* Doha/Losail
Этап 2: 9 Апреля Аргентина Termas de Rio Hondo
Этап 3: 23 Апреля США COTA
Этап 4: 7 Мая Испания Jerez de la Frontera
Этап 5: 21 Мая Франция Le Mans
Этап 6: 4 Июня Италия Mugello
Этап 7: 11 Июня Каталония Catalunya
Этап 8: 25 Июня Нидерланды TT Assen
Этап 9: 2 Июля Германия Sachsenring
Этап 10: 6 Августа Чехия Brno
Этап 11: 13 Августа Австрия Red Bull Ring
Этап 12: 27 Августа Англия Silverstone
Этап 13: 10 Сентября Сан-Марино и Ривьера ди Римини Misano
Этап 14: 24 Сентября Арагон Aragon
Этап 15: 15 Октября Япония Motegi
Этап 16: 22 Октября Австралия Phillip Island
Этап 17: 29 Октября Малайзия Sepang
Этап 18: 12 Ноября Валенсия Ricardo Tormo-Valencia
* Вечерняя гонка
По материалам crash.net