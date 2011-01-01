MX Ukraine Новости Календарь Досье

ШКМГ Новости Календарь Досье

Speedway Новости Календарь Досье

Rally/Enduro Новости Календарь Досье

MotoGP Новости Календарь

WSBK Новости Календарь

MX World Новости Календарь

Другие Новости

Медиа Фотографии Видео

Контакты MotoGP Главная / World / MotoGP Финальный календарь сезона 2017

Dorna представили финальную версию календаря MotoGP сезона 2017. Сезон 2017: Этап 1: 26 Марта Катар* Doha/Losail

Этап 2: 9 Апреля Аргентина Termas de Rio Hondo

Этап 3: 23 Апреля США COTA

Этап 4: 7 Мая Испания Jerez de la Frontera

Этап 5: 21 Мая Франция Le Mans

Этап 6: 4 Июня Италия Mugello

Этап 7: 11 Июня Каталония Catalunya

Этап 8: 25 Июня Нидерланды TT Assen

Этап 9: 2 Июля Германия Sachsenring

Этап 10: 6 Августа Чехия Brno

Этап 11: 13 Августа Австрия Red Bull Ring

Этап 12: 27 Августа Англия Silverstone

Этап 13: 10 Сентября Сан-Марино и Ривьера ди Римини Misano

Этап 14: 24 Сентября Арагон Aragon

Этап 15: 15 Октября Япония Motegi

Этап 16: 22 Октября Австралия Phillip Island

Этап 17: 29 Октября Малайзия Sepang

Этап 18: 12 Ноября Валенсия Ricardo Tormo-Valencia

* Вечерняя гонка По материалам crash.net (0) Комментарии читателей Страницы: Все Логин: Пароль: Запомнить Регистрация... Наши партнеры





