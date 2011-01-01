Новичок Suzuki в MotoGP Алекс Ринс настроен поднять планку поставленную его предшественником Мавериком Виньялесом.

В прошлом сезоне Виньялес отметился победой в премьер классе и был регулярным гостем подиумов. Ринс не впервые идет по стопам соотечественника, он пришел в Pons Moto2 сразу после ухода испанца.

Алекс Ринс:

«Конечно же, на меня возлагается очень большое давление, ведь я заменю Маверика в Suzuki. Я боролся с ним, я конкурировал с ним в младших классах. В Moto2 я пришел в Paginas Amarillas HP40 после его ухода. Нас всегда сравнивали. Я надеюсь, что в MotoGP я смогу

соответствовать его успехам или превзойти их”.

по материалам bikesportnews.com