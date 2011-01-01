Напарники по Pata Yamaha Алекс Лоус и Майкл Ван Дер Марк провели активные двухдневные тесты в Хересе, осваивая новые YZF-R1.

После того, как все обновления были испробованы, каждый пилот продолжил работу в важном для него направлении. Лоус сконцентрировался на разработке электроники в первый день и на работе с шасси во второй.

«Команда много работала над мотоциклом еще с ноября, поэтому мне все понравилось. Изменения в мотоцикле не заметны невооруженным глазом, ведь они в основном коснулись электроники. С первых кругов на мотоцикле я был доволен его поведением. Я хочу более уверенно газовать на выходе из поворотов, мне кажется, я еще могу улучшиться» - говорит Алекс Лоус.

Новичок команды Ван Дер Марк в Хересе работал с шасси и пытался найти общий язык с его YZR-R1. Всего голландец проехал 145 кругов.

Майкл Ван Дер Марк:

«Я не знал, чего ожидать. Я видел этот мотоцикл на треке и всегда отмечал, как он легок в управлении. По сравнению с другими мотоциклами, он невероятно стабилен, мне просто нужно подстроить мой стиль управления. R1 не любит работать на пределе. Мне нужно быть мягче”.

по материалам worldsbk.com