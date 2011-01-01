

BARNI Racing покинули Херес довольными прогрессом Хави Фореса на Ducati Panigale R. Испанец завершил тесты в топ-8. Хави Форес: «Это были важные два дня для нас, мы смогли накатать очень много трекового времени. Пока что мы не готовы на 100%, потому что некоторые аспекты все еще не изучены. Цели на следующий тест в Портимао – снять 0.75 десятых с моего времени и если мы двинемся в правильном направлении, то сможем улучшить свой результат. Я доволен тем, как мы работали в Хересе и счастлив воссоединиться со своим мотоциклом». по материалам worldsbk.com