Рафаэль Де Роса останется с Althea BMW в сезоне 2017 в роли тест пилота, но с возможностью выступлений по вайлд-кард вместе с постоянным составом команды Хорди Торресом и Маркусом Рейтербергером. Действующий чемпион European Superstock 1000 надеялся получить постоянное место в Мировом Супербайке, но пока его фамилия в предварительном списке пилотов еще не появилась.

Althea BMW подтвердили, что Де Роса станет тест пилотом команды и получит несколько выездов по вайлд-кард с остальными пилотами команды.

Рафаэль Де Роса:

“Я счастлив продолжить работу с Althea. Моей целью было провести полный сезон в Мировом Супербайке, но к сожалению для этого не представилось возможности.

Я уверен, что сотрудничество в 2017 – отличный шанс для создания общего проекта на будущее».

по материалам bikesportnews.com