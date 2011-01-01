После тестов в Портимао Алекс Лоус уверен, что Yamaha сможет бороться за места на подиуме в сезоне 2017.



Алекс Лоус:

“Я должен признать, у нас были отличные зимние тесты. У нас были некоторые проблемы, но я доволен тем, как команда справилась с ними. У меня отличный темп и я уже с нетерпением жду гонки в Австралии. Я доволен результатами тестов, но мне есть к чему стремиться. Я все еще могу улучшиться в некоторых аспектах и чувствовать себя комфортнее. Я готов бороться в Филлип Айленде”.

по материалам motorcyclesports.net