Элай Томак надежда Kawasaki в мире суперкросса не радовал команду высокими результатами, до последнего этапа в Финиксе, который он выиграл.



Элай Томак:



«Когда ты постоянно впереди – все, кажется гораздо легче. На этой неделе произошло много ситуаций, которые повлияли на меня и на команду. Мы сделали все, что смогли в данной ситуации. Последние три недели прошли для меня позорно. Теперь, после победы, я ощутил, что вернулся. Мне было очень стыдно за свои результаты. Единственное, что ты можешь делать в таких ситуациях – работать, работать и еще раз работать. Я смог прорваться с восьмого места на первое, это невероятно. Я смог найти баланс и сделать это».

по материалам: motorcyclenews.com