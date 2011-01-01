

Босс Movistar Yamaha MotoGP Массимо Мерегалли подтвердил, что команда окончательно определится с выбором шасси на тестах в Австралии через две недели, прежде чем отправиться в Катар.

Валентино Росси и Маверик Виньялес уже тестировали новые шасси, но пока еще не определились, будут ли использовать их или остануться на прошлогодних.



Массимо Мерегалли:

«Мы хотим сравнить все еще раз, но как показывает практика, то, что работает на Филлип Айленде, не работает больше нигде. Да, мы изучим оба варианта, но отталкиваться будем от результатов Сепанга. На этих тестах у нас новый мотоцикл, новый пилот и много технических обновлений. Мы довольны нашими результатами.

по материалам bikesportnews.com