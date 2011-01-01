Маркез:"Я считаю Маверика реальным соперником..."
На тестах Марк Маркез усердно работал над настройками своей Honda, но и не забыл и обсудить соперников. Сейчас внимание испанца привлек его соотечественник Маверик Виньялес.
Марк Маркез:
«Маверик быстр и очень комфортно чувствует себя с Yamaha. Когда начнётся чемпионат все может измениться. Я неуверен, кто будет более опасным соперником, он или Росси. У Валентино больше опыта и желания победить. Он в лидерах каждой гонки. В любом случае в плане скорости, я считаю Маверика реальным соперником».
по материалам motorcyclesports.net
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