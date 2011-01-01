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Де Анджелис в восторге от Kawasaki


Алекс де Анджелис в Хересе провел свои первые официальные тесты с Kawasaki. Pedercini Racing. Сан-маринец был приятно удивлен мотоциклом, а в особенности его стабильностью.

Алекс де Анджелис: 

“Что сразу бросилось в глаза, по сравнению с Aprilia, мотоцикл невероятно стабилен. С каждым выездом на трек я улучшал свое время как на новых, так и на использованных шинах. Я думаю это очень важно, так, как всем известно, как Pirelli теряет держак с каждым кругом. Конечно же, нам еще очень далеко до того, чтобы быть серьезными соперниками, но я доволен нашим развитием”.

по материалам motorcyclesports.net

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