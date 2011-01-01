Марко Меландри до сих пор не знает, чего ожидать в сезоне 2017 года. После тестов в Портимао, 34-летний пилот признает, что он медленнее, своего напарника по команде, но он обязательно будет бороться с ним в этом сезоне.

Марко Меландри:

«Я должен вновь бороться. Длинная пауза, безусловно, минус для меня. Первые гонки будут очень сложными. Конечно, мы можем получить хорошие результаты. Я думаю, что главным конкурентом для меня будет Чаз Дэвис. Джонатан Рей, безусловно, самый сильный и стабильный соперник. Сможем ли мы бороться с ним, пока неизвестно».

по материалам motorcyclesports.net