Двукратный чемпион WSBK и экс-пилот Yamaha в MotoGP Колин Эдвардс считает, что Валентино Росси может бороться с лидерами, но новый напарник Маверик Виньялес может быть угрозой для итальянца.

Несмотря на то, что Росси в этом году исполнится 38, Эдвардс уверен - итальянец настроен на победы.

Колин Эдвардс:

“Я завершил карьеру в 40. Я был в отличной физической форме, но мне было сложно психологически. У Росси нет жены и детей, в этом плане ему легче. Проще говоря, на гонках он может думать только о гонках. Он будет бороться за победы.

Виньялес — талантливый пилот. На первых тестах в Валенсии он сразу же показал, что быстр на Yamaha M1 и лишь подтвердил это в Сепанге. У Виньялеса блестящая школа, он быстр и голоден к победам. Посмотрим что он из себя представляет в гонках”.



bikesportnews.com