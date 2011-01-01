Новичок Aruba Ducati Марко Меландри не ждет поблажек от сезона 2017, который стартует уже в следующие выходные. Итальянец вернулся в гонки после двухлетнего перерыва.

Итальянец не выступал в гонках с 2015, после ухода из команды Aprilia в MotoGP.

Никто не ожидал от него высокого темпа. Меландри удалось удивить многих, итальянец не отставал от своего напарника Чаза Дэвиса, который выиграл последние семь гонок сезона 2016 и является одним из фаворитов в борьбе за титул в этом сезоне.

Марко Меландри:

"Я очень рад этой возможности. Я отлично чувствую себя в команде и с Panigale R. Круг за кругом я понимал потенциал нашего мотоцикла, приближаясь к лидерам. Очень сложно строить какие-то прогнозы, но супербайк сейчас конкурентен как никогда. Я с нетерпением жду Филлип Айленда, чтобы вновь ощутить тот прилив адреналина, который дают только гонки. Нам придется много работать что бы обойти наших соперников, но мы будем полностью готовы к первой гонке, ну а далее...все возможно".



motorcyclenews.com