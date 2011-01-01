Марк Маркез возглавил первый день трехдневных тестов в Филлип Айленде, обойдя Валентино Росси. Пилоты получили блестящую возможность изучить трек в практически идеальных условиях.

Маркез показал свое лучшее время и остался доволен итогами дня, но также признал, что команде еще есть над чем работать.

Росси занял вторую позицию, завершив день в 0.186 секундах от Маркеза. Андреа Йанноне отметился на третьей позиции, а Маверик Виньялес завершил топ-4.

Кэл Крачлоу все еще помогает заводской команде с разработкой нового двигателя. Британец завершил день пятым.

Среди упавших отметились: Сэм Лоус, который признал, что его неопытность и ветреная погода стали причиной его падений, Скотту Реддингу, Альваро Баутисте, Эктору Барбере и Полу Эспаргаро трек также не покорился.

motorcyclenews.com