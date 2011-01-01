Tourist Trophy

Самый успешный пилот в истории North West 200 Алистар Сили вернется в Tyco BMW для гонки 1000сс.

Взяв рекордную 17-ю победу на North West в прошлом году, Сили вновь примерит цвета местной команды, с которой выступал прежде, как на BMW, так и на Suzuki.

Алистар Сили: "Филлип всегда говорил, что если у меня будут проблемы с мотоциклами, то я всегда могу рассчитывать на него. Я рад вернуться в TAS Racing и выступить на Tyco BMW S1000RR. Все хотят победить в классе Superbike, и я думаю, эта команда - мой шанс сделать это. Я продолжил мои домашние тренировки, не смотря на отсутствие контракта, и я уверен, что вместе с Tyco BMW, мы отпразднуем восемнадцатую победу".

motorcyclenews.com