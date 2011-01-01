Перед первой гонкой сезона 2017 вспомним несколько актуальных фактов и рекордов этого года.

- Среди пилотов сезона 2017 десять чемпионов мира, между собой они делят двадцать девять титулов, и это новый рекорд.

- Девять пилотов, хотя бы раз, побеждали в гонках премьер класса. Всего между собой они делят 197 побед. Это наивысшее число для первой гонки сезона.

- Двадцать, из ныне заявленных пилотов, побеждали в гонках хотя бы одного из классов. Всего 434 победы на всех.

- После победы с Yamaha на последнем этапе 2016 в Валенсии Хорхе Лоренцо перешел в заводскую команду Ducati и может стать вторым пилотом в истории премьер класса, который выиграл гонки на мотоциклах разных марок. Единственный кому удалось сделать такое - Валентино Росси в межсезонье 2003-04.

- Yamaha имели наибольший успех в Катаре: с семью победами, четыре из которых в последние пять лет.

- Honda трижды побеждали в Катаре, последняя победа в 2014 принадлежит Марку Маркезу (Repsol Honda Team).

- Ducati выигрывали в Катаре три раза подряд с 2007 по 2009.

- Наибольшее количество побед в Катаре у Хорхе Лоренцо (Ducati Team) - шесть (3 x MotoGP, 2 x 250cc, 1 x 125cc).

- Йонас Фольгер - единственный из новичков этого года, кто выигрывал в Катаре прежде. Немцу принадлежит победа в Moto2, в 2015.

- Последние три гонки 2016 были выиграны тремя разными производителями: Honda, Ducati, Yamaha. Это произошло впервые с 1975 года.

- Если Валентино Росси финиширует в топ-3 по ходу сезона 2017, то станет самым возрастным пилотом, когда либо финишировавшим на подиуме премьер класса.

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