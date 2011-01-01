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Жибернау:"Я горжусь тем, что мы смогли побороться с Росси.."


Сэте Жибернау высказал свое мнение о возможных кандидатах на титул в сезоне 2017. Испанец рассказал, что ему приятно бороться с Валентино Росси, и в то же время охарактеризовал главных соперников Доктора - Маркеза и Виньялеса.

"Мы делали много чего хорошего. Я горжусь тем, что мы смогли побороться один на один. Он всегда наполнен энтузиазмом. Было время, когда он терял себя, но это позади. Маверик Виньялес - это смесь Лоренцо и Маркеза. Он проявит себя в этом году". 

 

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