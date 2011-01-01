Сезон 2017 року буде насиченим на мотоподії, як ніколи раніше. За традицією, перший етап Чемпіонату України з кільцевих мотоперегонів та Супермото розпочнеться наприкінці травня в місті Полтава.



У рамках кільцевих мотоперегонів «UASBK» заліки проходитимуть аж у десяти класах: ті, хто впевнений у своїх навичках зможуть посперечатись у швидкості та навичках в професіональних класах Supersport-600 та Superbike, учасники спортивних класів Supersport-300, Superstock-600, Superstock-1000. Новачки змагатимуться в окремих заліках – Amateur-600 та Amateur-1000. Ну і звісно куди без нашої «трійці» - «Леді», «Майстер», «Юніор».



У Чемпіонаті України з супермото змагання проходитимуть у чотирьох класах. Дорослі гонщики виступатимуть у класах Open та Amateur, а діти та підлітки віком до 15 років у класі Юніор. Також цього року вперше в окремому заліку Pit Bike зможуть позмагатися власники піт-байків.

Отже, сезон UASBK починається!

20 та 21 травня 2017 року на картодромі «Лтава» проходитимуть перші етапи Чемпіонату України з кільцевих мотоперегонів та Супермото!



Потужні спортбайки та, хоча й невеликі за розміром, але не менш швидкі мотоцикли супермото, яскраві емоції, незабутні враження від захоплюючих маневрів, обгонів і наполегливої боротьби не залишать байдужим жодного уболівальника.

Щоб побачити це дійство не обов’язково їхати до Полтави – онлайн-трансляцію Чемпіонату України з шосейно-кільцевих мотоперегонів ви зможете подивитися в будь-якому місці і на будь-якому гаджеті - вам лише буде потрібен Інтернет!



MostVideo.TV – головний медіапартнер UASBK, телеканал , який використовує технологію IPTV і який можна дивитися на ТБ, комп'ютері, в додатку на телефоні або планшеті - будь-якому пристрої, підключеному до інтернету.



Крім каналу MostVideoTV транслювати перегони в прямому ефірі будуть також супутникові спортивні канали XSPORT, СПОРТ1, СПОРТ2, а також повтори на 1му автомобільному, Центральному каналі та телеканалі ZOOM.



Спонсори показу:

· ексклюзивний дистриб‘ютор IPONE – чемпіонське масло в Україні

· GEON - Українська мото-інжинірингова група



Медіа підтримка змагань: українська редакція міжнародного порталу Motorsport.com, LeoStudio Digital New-Media Agency, інтернет портал про український та міжнародний мотоспорт Motosport.ua, інтернет ресурс СпортГід Київ, автомобільний інтернет портал AutoRia, АвтоРадіо, 1-й Автомобільний телеканал, супутникові телеканали XSPORT, СПОРТ1, СПОРТ2.



Протягом всього уікенду глядачі та учасники зможуть відвідати стенд Ducati, який буде представлено Автоцентром «Дніпропетровськ-Авто» - перший офіційний дилер Ducati в Дніпровській області. Між заїздами буде проведено тест-драйв мотоциклів Ducati, на який можуть записатись як глядачі, так і учасники змагань. Уболівальники матимуть можливість придбати сувенірну продукцію від нашого партнера F1shop. Також будуть представлені спортивні мотошколи, де можна буде поспілкуватись із досвідченішими тренерами країни з кільцевих мотоперегонів та супермото.



Тепер глядачі і вболівальники зможуть не тільки спостерігати за змаганнями і своїм улюбленим пілотом, але і зробити ставку на його перемогу. Слідкуйте за списком фаворитів і змінами коефіцієнтів на сайті www.uabet.online протягом усього чемпіонату. Зауважте, прийом ставок закінчується за 1 годину до першого старту UASBK!

Висловлюємо безмежну подяку нашим партнерам:

• F1shop.com.ua - інтернет-магазин іміджевої автомотоспортивної атрибутики команд

та пілотов MotoGP і Formula1;

· Компанія YCF – французькі пітбайки №1 в Світі;

• Консалтингова компанія Radimar Consulting Group;

· Беттінгова компанія UABET



Початок перегонів у суботу та неділю о 12-00. Слідкуйте за новинами на нашому сайті www.uasbk.com

Акредитація ЗМІ:

Запит на fms.kiyv@gmail.com



источник: Медіа служба ФМС м.Києва

